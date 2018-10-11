ÇANKIRI:
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11 Ekim 2018 Perşembe 18:31

Drone ile yol kontrolü yaptılar

Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile yapılan uygulamada emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık kontrollerinde bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Drone ile yol kontrolü yaptılar
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Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile yapılan uygulamada emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık kontrollerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlal denetimleri yapılmaya devam ediliyor.

İl genelinde son 4 günde yapılan denetlemelerde drone ile tespit edilen yaklaşık 100 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 bin liranın üzerinde ceza yazıldı.

Son zamanlarda yapılan drone ile denetim uygulamalarının sonuç verdiği ve sürücülerin emniyet kemerini takmaya başladığını ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan kaçındığı bildirildi.
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