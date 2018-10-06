ÇANKIRI:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:22

Eldivanlı öğrenciler Ankara’yı gezdi

Çankırı Eldivan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu öğrencileri, İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Ergül, Okul Müdürü Yunus Emre Yücel ve öğretmenler ile birlikte Ankara’yı gezdi.İlçe Kaymakamlığı...

Eldivanlı öğrenciler Ankara'yı gezdi
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Çankırı Eldivan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu öğrencileri, İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Ergül, Okul Müdürü Yunus Emre Yücel ve öğretmenler ile birlikte Ankara’yı gezdi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide, öğrencilerin ilk durağı Anıtkabir oldu. Öğrenciler Anıtkabir’de duygusal anlar yaşadı. Anıtkabir’de vatani görevini yapan askerlerin nöbet değişimini meraklı ve heyecanlı gözlerle takip eden öğrenciler, yaşadıkları neşeli ve duygu yüklü anlarını fotoğrafladı.

Düzenlenen çelenk koyma töreni ile Kaymakam Adem Karataş Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu. Kaymakam Karataş, Anıtkabir ziyaretçi defterine Atatürk’e hitaben duygu ve düşüncelerini aktardı. Anıtkabir’deki ziyaret, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

Gezi programı daha sonra rehber eşliğinde Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ile devam etti. Anıtkabir Derneği tarafından öğrencilere sertifika ve hediyelerin dağıtılmasından sonra, Birinci Meclis ve İkinci Meclisteki sergi salonları gezildi. Son olarak da Feza Gürsey Bilim Merkezinde durgun elektrik, sıvı azot deney gösterisi ve öğrencilerin deney setleri ile çeşitli deneyler yapmasıyla gezi sona erdi.
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