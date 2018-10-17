ÇANKIRI:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:32

İŞKUR’dan İŞ’te Anne Projesi

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdi.

İŞKUR'dan İŞ'te Anne Projesi
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Çankırı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) kadın ve genç istihdamını artırmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdi.

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilen "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırılarak; kadın istihdamının artırılması kapsamında "İŞ’te Anne Projesi" ile iş hayatına atılan kadınlara günlük 70 TL harçlık + aylık 400 kreş desteği + sağlık hizmeti verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında ilk defa hayata geçirilen ’İşe İlk Adım Projesi’ kapsamında üniversiteden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya kadar işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek sağlayacağız. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılamaya devam edeceğiz. Böylece üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız" dedi.

Konuşmasını sürdüren Çaycı, "Bu projemiz sayesinde işverenlerimize de ciddi bir ücret desteği sağlamış olacağız. İşverenlere ve üniversite mezunu gençlerimize çağrımız, bu projeleri yakından takip etmeleridir. ’İŞ’te Anne Projesi’ ile işbaşı eğitim programına veya mesleki eğitim kursuna katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelerimize program süresince günlük 70 TL cep harçlığı + sağlık hizmetinin yanı sıra, çocuğu 2-5 yaş arası olan annelere ise ilave olarak aylık 400,00 TL’ye kadar kreş desteği verilerek kadınların iş hayatına atılmasının önündeki dezavantajların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verdi.
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