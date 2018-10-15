ÇANKIRI:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:52

Maketlere sıkı denetim

Çankırı Belediyesi zabıta ekiplerinin market mesaisi devam ediyor.

Maketlere sıkı denetim
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Çankırı Belediyesi zabıta ekiplerinin market mesaisi devam ediyor.

Zabıta ekipleri şehir merkezindeki marketlerde ürün etiketi, etiket ve barkod okumalarındaki tutarlılık ile orijinal gramajlarının ürün bilgilendirme etiketleri ile tutarlılığını denetledi.

Denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, rotasını bu kez marketlere çevirdi. Market raflarında bulunan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığı, kasa ile uyumlu çıkıp çıkmadığı, bilgilendirme etiketleri ve gramaj bilgilerinin tutarlılığı kontrol edildi. Yapılan son denetimlerde; etiket fiyatları kasada farklı çıkan, etiketi yazılmamış ürünler ile etikette belirtilen gramaja sahip olmayan ürünlerin tespit edildiği bir markete işlem yapılarak Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, özellikle gıda ürünlerinin satıldığı tüm işletmelerin aralıksız denetleneceğini ifade etti.
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