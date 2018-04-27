Mobil Akademi Ünür köyünde

Çankırı Belediyesi bilim ve sanatın eğlenceli yüzünü Çankırı merkez köylerine taşımaya devam ediyor.Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, oluşturduğu mobil akademi ile bilim- sanat ve zeka atölyelerini bu kez Ünür köyüne taşıdı.Çankırı...

Çankırı Belediyesi bilim ve sanatın eğlenceli yüzünü Çankırı merkez köylerine taşımaya devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, oluşturduğu mobil akademi ile bilim- sanat ve zeka atölyelerini bu kez Ünür köyüne taşıdı.

Çankırı Belediyesi, bilim ve sanatın eğlenceli dünyasını köy çocuklarının ayağına götürmeyi sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi eğitmenleri eşliğinde Ovacık ve Tüney köyünden başlayan yolculuk, Ünür köyü ile devam etti. Ünür Şehit İlyas Aldağ İlk ve Ortaokulu öğrencileri, eğlenceli deneyler ile keşfetmenin mutluluğunu yaşarken resim ve seramik atölyelerinde renklerin dünyasına yolculuk yaptı, müzik atölyesinde ise notalara kulak verdi. Arkadaşları ile birlikte güzel bir gün geçiren çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.