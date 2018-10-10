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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:35

Öğrenciler İstiklal Yolu Parkı’nda ders işledi

Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Çankırı Belediyesi tarafından yapılan İstiklal Yolu Parkı’nda derslerini işlediler.Yapılan etkinliğe İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileriyle birlikte İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail...

Öğrenciler İstiklal Yolu Parkı'nda ders işledi
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Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri Çankırı Belediyesi tarafından yapılan İstiklal Yolu Parkı’nda derslerini işlediler.

Yapılan etkinliğe İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileriyle birlikte İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail Çam katıldı. İstiklal Yolu hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler aktarılırken, Dernek Başkanı İsmail Çam tarafından Kurtuluş Savaşı’nda İstiklal Yolu’nun öneminden bahsedildi.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan İsmet İnönü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Aslan, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin bilgileri dâhilinde sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında gezi planı yapıyoruz. Çocuklarımız 9. İstiklal Yolu etkinliklerine de 21 Ekim’de katılacaklar. Onun öncesinde kapsamlı bir bilgi vermek için parkı tanıtmak için dersimizi burada yapmayı amaçladık. Öğrencilerimiz bu etkinlikte bu parkın hangi amaçla düzenlendiğini bu parkta bulunan bayrakların ne anlama geldiğini ve Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’nda neler yaptığını ve en önemlisi Kurtuluş Savaşı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ecdadımızı İstiklal Yolu’nu isminin yanında anmak için burada olduk. Bunların bilincine varacak bunların ön bilgisini almış olacak. Gelecek yıllarda da bu bilgilerin üzerine bilgiler katarak İstiklal Yolu’nun önemini daha da iyi pekiştirmiş olacak" dedi.

Parka gelen öğrencilerden Berkin Alşan, "Bu yürüyüş için hazırlandık. Önemli bir yürüyüş Kurtuluş Savaşı için. Bunu yapmamamız gerçekten güzel. Bizim için onlarca binlerce asker şehit oldu. Biz de onlar için bu fedakarlıkları yapmalıyız. Burada ders işlememiz bizim tarihi anlamamızı sağlayacak. Sadece dersi işlemekle değil dersi yaşayarak da görmüş olacağız. Bu sayede tarih bilincimiz daha da artacak" ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Ayşe Dilara Kuru ise, "Atalarımızın burada ne tür zorluklara karşı fedakarlıklar yaptıklarını anlamak için buraya geldik. Hem de görsel olarak gördük ve sunum yaptık" şeklinde konuştu.
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