Ortaokulda TÜBİTAK sergisi

TÜBİTAK 4006 sergisi, Çankırı Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulunda İbrahim Ulusoy yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

23 proje tanıtılırken 47 öğrenci ve 18 danışman öğretmen projelerin tanıtımında ve sunumunda görev aldı. Gerçekleştirilen serginin açılışına İl Millî Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, maarif müfettişleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje yürütücüsü İbrahim Ulusoy, "Öğrencilerimizden gelen her fikri değerlendirerek onlara projelerinde yol göstermeye ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için ortam hazırlamaya çalıştık. Yaptığımız çalışmalardaki temel amaç, öğrencilerin soru ve problemlerini günlük hayatla bağdaştırarak, problemlerine eğlenceli ve etkin çözümler bulmalarını sağlamak ve öğrencilerde var olan proje hazırlamadaki zorluk, sıkıcılık ve buna benzer önyargıları kırmaktır. Yapılan etkinlik öğrenciler açısından amacına uygun bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.