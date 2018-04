Prof. Dr. Arı: 'Tarih bilinci her Türk genci için çok önemli'

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, "Tarih bilinci her Türk genci için çok önemlidir ve önemli olmalıdır. Çünkü tarihimiz bizim için bir hafızadır" dedi.ÇAKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap...

ÇAKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen Misak-ı Milliden Afrin’e Türkiye Suriye İlişkileri (1920-2018) konferansı dün Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından konuşmacı olarak Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal’ın yer aldığı konferansın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı yaptı.

Prof. Dr. Murat Arı konuşmasında, "Tarih bilinci her Türk genci için çok önemlidir ve önemli olmalıdır. Çünkü tarihimiz bizim için bir hafızadır. Son zamanlarda yapılan küresel operasyonlarla her ne kadar adeta tarihi hafızamız silinmeye ve tarih bilincimiz zayıflatılmaya çalışılsa da millet olarak bizde yaptığımız karşı hamleler ve çalışmalarla her daim hafızamızı zinde ve taze tutmaya devam ediyoruz. Bugün değerli hocamız Prof. Dr. Tahir Kodal’ın bizlere anlatacağı Misak-ı Milliden Afrin’e Türkiye Suriye İlişkileri konusu da bizlere geçmişimizi hatırlatıp geleceğimize ışık tutacak çok önemli ve dikkatli dinlememiz gereken bir konu hepimize faydalı olacağına inanıyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal konuşmasına yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin geldiği noktayı gördüğünde şaşırdığını ve mutlu olduğunu üniversitenin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere bir akademisyen ve vatansever olarak çok teşekkür ettiğini söyleyerek başladı.

Ülkelerin coğrafyalarının aynı zamanda kaderleri olduğunu ve bulunduğumuz bölgenin jeopolitik ve stratejik konumuna değinen Kodal, toprakların kaderlerini barındırdıkları yer altı ve yer üstü kaynaklarla doğrudan ilgili olduğunu hatırlatırken, Musul, Kerkük ve Süleymaniye’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu zenginlikleri nedeniyle önemini koruduğunu ve dünyadaki egemen güçlerin gözünün bu topraklarda olduğunu ifade etti.

Kodal, şunları söyledi: "Suriye denilince, doğu Akdeniz’de bulunan bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve Ürdün devletlerinin topraklarını kapsayan tarihi yerler akla gelirdi. Şimdiki Suriye; doğu Akdeniz kıyısında olup, kuzeyde Türkiye, doğu ve güney doğuda Irak, güneyde Ürdün, İsrail ve Lübnan, batıda ise Akdeniz ile sınırlı bulunmaktadır."

Konferansın ardından Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal’a ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı tarafından tuz lamba hediye edildi.