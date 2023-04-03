Cari Hesap Ekstresi Nedir? Nasıl Gönderilir?

Şirketler için önem arz eden erp programının modüler yapısı, şirketin ihtiyaçlarına göre çözüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gereksiz özelliklerin satın alınmasını önleyerek ERP sistemini daha ekonomik hale getiriyor.

Şirkette dia erp çözümleri, kurumun muhasebe, üretim, envanter yönetimi ve diğer tüm satış ve satın alma süreçlerindeki iş süreçlerine verimlilik ve hız kazandırıyor. Bir şirketin mali verilerinin sistematik bir düzen içinde izlenebilirliği, şirket yönetimi için oldukça önemli bir konudur. Peki, bu amaca hizmet eden cari hesap ekstresi nedir ve işletmeniz için cari hesap ekstresi okuma neden önemlidir?

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesabı, şirketin tedarikçileri ve müşterileriyle yaptığı mali işlemlerin toplam kaydıdır. Çek hesabı takibi, bir şirketin cari ve geçmiş mali durumunu takip etmeye yarayan bir sistemdir. Bir şirketin alacak ve borçları, şirketin müşteri ve tedarikçilerle olan tüm finansal işlemleri izlenerek kayıt altına alınıyor. Cari hesap takibinde kayıtlar hem şirketler arası hem de kişiler arası olabiliyor.

Cari Hesap Takibi Neden Önemlidir?

Hesap takibinin doğrulanması, bir şirketin iş ilişkisi için çok önemlidir. Bu yöntem sayesinde finansal işlemlerde bulunan şirketlerin finansal verileri güvenli bir şekilde kayıt altına alınıyor. Bu izleme süreci; eski nesil çek defterleri, Excel hesap kartları veya çek hesabı takip programları ile yapılıyor. Eski nesil cari defter, işyeri sahibi defteri, tedarikçilere borç hesaplarını müşterilere borçlar hesabı ve diğer finansallar olarak üç kısma ayırarak tutuyor.

Excel hesap kartları ise her şirkete ve iş yaptığı müşterilere özeldir. İsminiz, soyadınız, unvanınız, kredi veya borç tutarı, çek hesabı türü ve numarası gibi bilgilerle bir hesap kartı oluşturuyor. Bu uygulamalardan en kullanışlısı olan çek hesabı takip programı, tüm işlemleri otomatik olarak sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Diğer hesap defterleri gibi fiziksel olarak yanında taşımak ve kendi çabanızla raporlar oluşturmak yerine tüm işlemleri online olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, Excel'deki bir hesap grafiğinde yaptığınız gibi bir dizi grafik tablosu açıp bilgileri tek tek güncellemeniz gerekmiyor. Bu nedenle işletmeler genellikle çek hesap programlarını tercih ediyor.

Cari Hesap Ekstresi Nedir?

Hesap Özeti, Çek Hesapları programında ekstreleri izlemek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntem ile şirketin çek hesabı, toplam bakiye, tedarikçi firmalara olan borç/borç tutarı, işlem tarihi/türü, dekont numarası, dekont numarası gibi bilgileri takip ediliyor.

Cari Hesap Ekstresi Nasıl Gönderilir?

Cari ekstreler, alacaklarınızı ve borçlarınızı takip etmek için size tek bir ekstreyi veya birden fazla ekstreyi e-posta ile gönderme seçeneği sunuyor. Faturalama veya fatura kesme sırasında dahi listeleme yapabilmek şirket için bir avantajdır. Aynı şekilde bir hata veya iş kesintisi durumunda kargo seçeneği de kullanılıyor.

Size gönderilen brüt kredi ve borç takip ekstreleri de incelenebiliyor. Program, "ekstre gönder" sekmesinden çek hesabı ekstresini inceleyip oluşturarak işlemi tamamlıyor. İşletmeler tercihte bulundukları programlar ile değişiklik gösterse de cari hesap ekstresinde, ekstrenin gerçekleştirildiği platform üzerinden ekstreyi e-posta vasıtasıyla gönderme opsiyonu bulunuyor.