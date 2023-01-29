Çelik: Üç Büyük Kusurlar

Üyeler, "Başkasının reklam metnini yayınlamayalım. Açıklama yapmadan bize gönderin de neye imza attığımızı bilelim" demişti. Tüm grubun üyeleriyle paylaşın. Paylaşımın ardından bir üye de "maç tekrar oynanır mı" diye sordu... Ardından TFF ve MHK yönetiminin kararı açıklandı... Türk futbolu yeni bir kaos dönemine girdi...

Aslında bu sorun genel olarak VAR kayıtları ortaya çıkmadan kolayca çözülebilir. Tecrübesizlik ve tabii ki federasyonun başındayken takım formasını çıkarmayan bazı üyeler, bu kötü kararın ve bunun potansiyel olarak feci sonuçlarının ana nedenleriydi. Üzülerek belirtmek isterim ki bu federasyonun liderliğinde "bizim takımımız" diyerek söze başlayan ve önceliğini her zaman yönetmeye alışık olduğu takıma veren, kulüplerin TFF'nin çıkarlarını değil, desteklediklerini düşünen "seçilmiş" yöneticiler var. . En önemli koltuklar onların elinde mooibet neyse fazla uzatmayayım o meşhur açıklamayı bir kenara bırakıp Erden Timur ve Ali Koç'un birbiri ardına açıklamalar yaptığı güne dönelim. MHK'yı epey uğraştıran bir açıklama yaptıktan sonra saat 17.00 sıralarında Sabri Çelik Hanım'ı aradım. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. İkisini de seviyorum ve saygı duyuyorum. Telefon açılır açılmaz “Merhaba hanımefendi” dedim ve “Bütün ülke cevap bekliyor, açıklama yapmak ister misiniz…” dedim. 15-20 dakikada metin hazırlanıyor." İçeriği sorulduğunda, "Üzgünüm Tayfun, üç tane bariz hata var. Bunlar çok büyük hatalar. Açıklama her şeyi içeriyor. Yakında göreceksin. "Gazetedeki arkadaşımı hemen uyardım, önemli bir duyuru geliyor sayfada değişiklik yapacağız dedim. Benzer bir uyarıyı bizim SCORER sitemiz için de yapmıştım... o zaman bir açıklama yoktu TFF rezil olana kadar. 5 gün sonra yapılan açıklamada, o açıklamada üçüncü bir menfur hata yoktu. Dürüst Sabri Bey, üçüncü çirkin hata neydi? Üçüncü hata hakkında TFF Başkanı ile görüştünüz mü? Bu maçın VAR kayıtları da çıkacak mı diyorsunuz? Bu soruların cevaplarını biliyorum ve diğerleri de biliyor ve umarım yakında yayınlarlar. Bu arada, o 5 gün boyunca neler yaşandı? Başkan Biu Keksi Umre'deyken, apaçık bir başkan "Ben başkan olsam VAR kayıtlarını hemen yayınlardım" deyip Sabri'yi darbeye hazırlamış olabilir mi? Zor soru soru yok canım...

TÜRKALP: Bir hata yaptım