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01 Temmuz 2018 Pazar 11:40

14. Dağ Horozu Şenliği horozsuz yapıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 14.’sü yapılan Dağ Horozu Şenliği’nde merakla gözlenen Dağ Horozu kendini göstermedi.İkizdere’nin Sivrikaya köyündeki şenlik bu yıl planlanan tarihten daha sonra yapıldığı için kuluçkaya giren...

14. Dağ Horozu Şenliği horozsuz yapıldı
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Rize’nin İkizdere ilçesinde bu yıl 14.’sü yapılan Dağ Horozu Şenliği’nde merakla gözlenen Dağ Horozu kendini göstermedi.

İkizdere’nin Sivrikaya köyündeki şenlik bu yıl planlanan tarihten daha sonra yapıldığı için kuluçkaya giren Dağ Horozu katılımcılar tarafından görülemedi. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu’nun öncülüğünde 2000 metre rakımlı Sivrikaya köyü zirvesinde Dağ Horozu gözlem yerine çıkan birçok vatandaş ve kuş gözlemcisi mevsim geç olduğu iddiasıyla Dağ Horozunu göremeden parkurdan ayrıldı. Dağ Horozu Rehberi Mustafa Sar yaptığı açıklamada “Bu dağda her yıl gördüğümüz horozları bugün göremedik. Çünkü Dağ Horozumuz kuluçka dönemine girdi. Daha önce yapılması gereken şenliğimiz 24 Haziranda yapılan seçimler dolayısıyla bugüne ertelendi. Bu ertelenme Dağ Horozu’nu görmemize engel oldu” dedi.

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise yaptığı açıklamada “Dünyada Dağ Horozu adına şenlik yapılan tek ülkeyiz. İkizdereli duyarlı hemşerilerimiz burada yalnız şenlik yapmıyor Dağ Horozunu korumak için önemli bir kamuoyu aydınlatma görevi yapıyor. Bu şenlik sayesinde Dağ Horozumuz hem tanıtılıyor hem korunuyor. İnsanımız bilinçsiz avlanma konusunda bilgilendiriliyor” diye konuştu.
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