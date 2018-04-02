2 kez mühürlenmesine rağmen devam eden kaçak inşaata insan zincirli eylem

Muğla’nın Datça ilçesinde, sit alanında olması nedeniyle iki kez mühürlenmesine rağmen devam eden kaçak inşaat için alınan yıkım kararı son anda mahkeme tarafından durduruldu. Datçalılar, alınan karar ve kaçak inşaatı sahilde insan...

Muğla’nın Datça ilçesinde, sit alanında olması nedeniyle iki kez mühürlenmesine rağmen devam eden kaçak inşaat için alınan yıkım kararı son anda mahkeme tarafından durduruldu. Datçalılar, alınan karar ve kaçak inşaatı sahilde insan zinciri oluşturarak protesto etti.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan Sarıliman mevkiinde iki kez mühürlenen kaçak inşaat yükselmeye devam ediyor. Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenip 23 bin 500 lira ceza kesilen kaçak inşaat, mührü sökülüp çalışmalara devam edilince ikinci kez mühürlendi.

Datça Belediyesi Encümeni tarafından, ilk mühürlemenin ardından ikinci kata çıkılması ve havuz yapımına başlanması nedeniyle tapu sahibi V.G. adına 62 bin 600 lira daha ikinci bir ceza daha kesildi.

Datça Belediye Meclisi, iki kez mühürlenen ve 86 bin 100 lira ceza kesilen kaçak inşaat için yıkım kararı aldı ve tapu sahibine yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için 26 Nisan’a kadar süre verdi. Belediye ekipleri, bugün sabah için yıkım hazırlıklarına başladı. Yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen mülk sahibi, son anda mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme kararının ardından yıkım işlemi ertelendi.

Sahilde insan zinciri oluşturdular

Mahkemenin yıkıma karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararı ve iki kez mühürlenmesine rağmen inşaatın devam etmesine tepki gösteren Datçalılar, Sarıliman mevkiine giderek kaçak inşaat önünde eylem yaptı. İnşaatın devam ettiği sahilde insan zinciri oluşturan Datça Kent Konseyi Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu ve sivil toplum örgütü üyeleri, “Kıyılar halkındır, talan edilemez” şeklinde slogan attı.

Datça Kent Konseyi Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu üyeleri adına bir açıklama yapan Belediye Meclis üyesi Hayriye Balkan, kıyılar ve ayrılmaz parçası olan doğanın herkesin ortak malı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Kıyıların korunması ve herkes tarafından ortaklaşa kullanılması konusunda hassas davranılması gerektiğini belirten Balkan, “Yaşadığımız coğrafyanın büyük bölümünün özel çevre koruma bölgesi olduğu göz önünde bulundurularak koruma, imar hukuku ve kamunun haklarına uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Doğamız ve tarihimizin talan edilmesi asla kabul edilemez. 1. derece doğal sit alanı ve arkeolojik sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle titizlikle korunması gereken, imara ve yapılaşmaya kapalı Sarıliman’da ruhsatsız başlanılan inşaata belediyenin 2 kez mühürlemesi ve ceza kesmesine rağmen suç işlenip mühür sökülerek devam edildiğini görüyoruz. Burada söz konusu olan sadece bir mevzuata aykırı eylem değildir. Yapılan şey, hepimizin ortak varlığına arsızca el koyma girişimidir. Bu davranış, geniş bir yurttaş topluluğunun temel haklarını ihlal etmektir. Biz Datçalılar, bu fütursuz davranışı doğamıza bu kadar kolay el konulmasını kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açık bir şekilde ifade ediyoruz. Datça Belediyesi’nin hukuk tanınmaz davranış karşısında gösterdiği duyarlılığı destekliyor ve bu desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.