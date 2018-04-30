70’e yakın kuş türü üreme dönemi için Kuş Cenneti’ne geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan ve ülkemizin ilk ve tek A sınıfı diplomalı milli parkı olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nda üreme zamanı başladı. 70’e yakın...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan ve ülkemizin ilk ve tek A sınıfı diplomalı milli parkı olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nda üreme zamanı başladı. 70’e yakın kuş türü, üreme zamanında Kuş Cenneti Milli Parkı’na geliyor.

Balıkesir’in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde 24 bin 47 hektar alan üzerinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyince 1976 yılında A sınıfı diploma ile ödüllendirilmişti. Türkiye’nin ilk ve tek A sınıfı diplomalı alanı Kuş Cenneti Milli Parkı’nda Ana kaynak değerini su kuşlarının oluşturduğu Kuş Cenneti Milli Parkı, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında ana göç yolu üzerinde bulunuyor. Üç kıtanın su kuşları açısından hayati öneme haiz olan Kuş Gölü, özellikle tepeli pelikanların ürediği en önemli alan olma özelliği taşıyor. Tepeli pelikanlarla beraber kaşıkçı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl, çeltikçi, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, alaca balıkçıl, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, üveyik, ishak kuşu, alaca ağaçkakan, çulha kuşu, bülbül gibi 70’e yakın kuş türü de milli parkı ilkbaharda üreme alanı olarak tercih ediyor. Yıl içerisinde toplam 266 kuş türünün beslenme ve barınma için kullandığı milli parkta üreme dönemi hava şartlarına göre şubat ayı başında başlıyor ve temmuz ayı sonuna kadar yumurtlama ve yavru büyütme dönemleri olarak devam ediyor.

Milli Parkı yılda 40 ila 60 bin kişi ziyaret ediyor

Kuş Cenneti Milli Parkı’nın yılda ortalama 40 ila 60 bin arasında ziyaretçiye ev sahipliği yaptığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Milli parkta bulunan ziyaretçi merkezi, Kuş Tahnit Müzesi ve kuş gözlem kulesi ile misafirlerimize kuş türleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor ve ziyaretçilere kuş gözlem imkanı sunuluyor” dedi.

Milli parka gelen ziyaretçileri de ikaz eden Bakan Eroğlu, “Üreme dönemi kuşlar açısından her türlü sesli ve görsel etkiye karşı en hassas olunan zaman dilimi olduğundan alana gelen ziyaretçilerin üreme dönemindeki kuşları rahatsız etmeden alanın keyfini sürmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

A sınıfı diploma nedir?

Diploma uygulaması ilk kez 1965 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Uygulamanın maksadı bilimsel, kültürel, estetik ve/veya rekreasyonel özelliği sebebiyle özellikle Avrupa açısından korunması gerekli uluslararası değere sahip alanlar veya sitlerin bir “Avrupa Diploması” ile ödüllendirilerek korunmalarını sağlamak ve uluslararası tabiatı koruma çalışmalarını teşvik etmektir. A sınıfı diploma ile alanın mutlak koruma altında olduğu, bütün insan etkinliklerinden arındırıldığı ve ancak bilimsel maksatlı araştırmalara özel izin verilerek girilebilen alanlar olduğu tescil edilmiş olmaktadır. A sınıfı diplomaya ilaveten 1998 yılında Kuş Cenneti gölünün tamamı Ramsar alanı olarak ilan edilmiştir.