Açıköğretim Ormanları büyümeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen yıl başlatılan “Açıköğretim Ormanları” projesi kapsamında Borabey Göletine şimdiye kadar 5 bin ağaç dikildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, sınavlarında bir senede yok olan ağaçların yerine ağaç dikmeye devam ediyor. Açıköğretim Sistemi öğretim elemanları, personeli ve öğrencileriyle birlikte Borabey Göletine bin ağaç daha dikilerek orman oluşturma yolunda önemli bir adım daha atıldı. Açıköğretim Sistemi tarafından geçen yıl başlatılan kampanya dahilinde yaklaşık 5 bin ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

"Türkiye’nin farklı şehirlerinde 5 bin ağaç diktik"

Ağaç dikim etkinliğinde İHA’ya açıklamalarda bulunan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, bu tarz projeleri önemsediklerini belirtti. Prof. Dr. Güney, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi olarak gerçekten Türkiye’de önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle 1 milyonun üzerindeki öğrencimize vermiş olduğumuz öğretim hizmeti ile önemli bir yer tutuyoruz. YÖK’ün öğrencisinin yüzde 40’ı bizde şu anda. Bu açıdan bakıldığında bu hizmeti farklı türden yapma düşüncesine sahip olduk. Geçen yıl rektörümüzün açıklamasıyla Türkiye’de yaptığımız her sınav döneminde yaklaşık 700 kadar endüstriyel ağacı bir şekilde kesiyoruz. O zaman dedik ki, ‘Sadece bunu düşününce 1 yılda toplamda 4 bin kadar ağaç dikelim ve bunun karşılığını verelim.’ Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygulamaya başlattığımız projede toplamda 5 bin ağaç diktik. Borabey Göleti ile başladık geçen yıl bu çalışmaya, bu yıl da tekrar devam ettik. Bu ağaç dikiminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki tüm idari personelimiz, akademik personelimiz ve öğrencilerimizle beraber bu etkinliği yapıyoruz. Bu anlamda da hem bir topluluk ve birliktelik oluyor hem de doğaya bir hizmetimiz oluyor. Açıköğretim Sisteminin ormanları diye başladığımız bu sistemle Türkiye’nin her yerinde yetiştirdiğimiz öğrencilerin yanında ağaç da dikerek doğaya da hizmet etmek anlamında bir süreç. Umarım bu sayılar her gün artar” dedi.