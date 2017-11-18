Akçaabat’ta 105 milyon TL’lik su ve atıksu projesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Işıklar suyunu Akçaabat’a getirecek ve ilçe merkezinin tamamında atık suları ileri düzeyde biyolojik arıtmaya tabi tutacak olan 105 milyon TL maliyetli Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin 56 milyon TL’lik kısmını...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Işıklar suyunu Akçaabat’a getirecek ve ilçe merkezinin tamamında atık suları ileri düzeyde biyolojik arıtmaya tabi tutacak olan 105 milyon TL maliyetli Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin 56 milyon TL’lik kısmını sahaya uyguladı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesini kapsayan Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin değerlendirme toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlığında, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Erdem Tongüç, müşavir ve yüklenici firma temsilcileri ile proje uygulama birimi personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sarıtaş Mahallesi’ndeki uygulama şantiyesinde gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında sürdürülen çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin ilçe merkezinin ihtiyaçlarına ileri düzeyde cevap verecek dev bir yatırım olduğunu kaydetti. 105 milyon TL’lik yatırımın 56 milyon TL’lik kısmının sahaya tatbik edildiğini belirten Gümrükçüoğlu, “Bu proje ile Akçaabat ilçe merkezinin tamamına Işıklar Mahallesi’nden getirilmekte olan içme suyu verilecektir. İlçe merkezi tümüyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşacaktır. Ayrıca proje kapsamında bu yılın sonuna kadar ihalesini gerçekleştireceğimiz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile Söğütlü Deresi’nden Salacık Mahallesi dahil olan bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, deniz ve çevre sağlığı ileri düzeyde sağlanmış olacak ve Akçaabat’ımız daha da yaşanılabilir hale gelecektir” dedi.

"Akçaabat’ımıza hayırlı olsun"

Yatırımın Akçaabat’a hayırlı olması temennisinde bulunan Gümrükçüoğlu, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Gümrükçüoğlu, “Işıklar Mahallesi’ndeki su kaynağına ‘su alma yapısı’ inşası, 21 km isale hattı yapımı ve 12.5 km isale hattı yenilemesi, yerel izleme sisteminin kurulması, 4 bin m3 kapasiteli su deposu inşası, 8 bin 700 m3 kapasiteli muhtelif ebatlarda 11 adet su deposunun rehabilite edilmesi, günde 18 bin m3 kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin inşası, 49 km şebeke yenilenmesi ve 11 km şebeke ilave edilmesi, 85 adet basın kırıcı vananın ve 8 adet pompanın yenilenmesi çalışmalarımız yüzde 95 oranında tamamlanmıştır. Yeni Mahalle’de inşa edeceğimiz ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapım ihalesini de inşallah yıl sonuna kadar gerçekleştirerek inşasına başlayacağız. Önemli kısmı sahaya tatbik edilen bu dev yatırım Akçaabat’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



Loading...

Başkan Gümrükçüoğlu, değerlendirme toplantısının ardından şantiye sahalarını inceleyerek denetimlerini sürdürdü.