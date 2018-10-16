Alman turistler kanyona vuruldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nu gezen Alman turistler buraya hayran kaldı.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini, özellikle Şahinkaya Kanyonu’nu görmek için gelen Alman turistlere ilçeyi her yönü ile araştıran eğitimci ve araştırmacı Adnan Acı rehberlik ederken tercümanlığı Nurdan Özer yaptı. Sonbahar olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şahinkaya Kanyonu’nu ve tarihi mekan bedesten ve Kervansaray’ı gezen Alman turistler Peter Fett ve Sami Senol hayranlıklarını gizleyemediler. İlçenin parlayan yıldızı olarak nitelendirilen kanyonu gezen ve daha sonra kervansarayda yemek yiyip çay içen turistler seçkin ifadeler kullandılar. Peter Fett ve Sami Senol özellikle kanyona hayran kaldıklarını ifade ederek, kanyonun doğal haliyle durduğunu, en ufak bir bozulma almadığını, her insanın bu güzelliği görmesi gerektiğini ifade ederek, geleneksel Türk misafirperverliğini yaşadıklarını ve ilçeden çok mutlu ayrılacaklarını söylediler. Tarihi mekan Kervansaray’ın dokusunu korumasına da hayret ettiklerini belirten turistler, bu kadar güzel bir mekanın ilçe için büyük bir şans olduğunu ifade ettiler. Peder Fett ilçede tahmin edemediği güzelliklerde karşılaştığını, rehberin misafirperverliğinden çok etkilendiğini, özellikle kanyona aşık olduğunu, bu kadar doğal ve güzel bir doğa harikası yer görmediğini belirtti.