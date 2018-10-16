Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 08:44

Alman turistler kanyona vuruldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nu gezen Alman turistler buraya hayran kaldı.İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini, özellikle Şahinkaya Kanyonu’nu görmek için gelen Alman turistlere ilçeyi...

Alman turistler kanyona vuruldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nu gezen Alman turistler buraya hayran kaldı.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini, özellikle Şahinkaya Kanyonu’nu görmek için gelen Alman turistlere ilçeyi her yönü ile araştıran eğitimci ve araştırmacı Adnan Acı rehberlik ederken tercümanlığı Nurdan Özer yaptı. Sonbahar olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şahinkaya Kanyonu’nu ve tarihi mekan bedesten ve Kervansaray’ı gezen Alman turistler Peter Fett ve Sami Senol hayranlıklarını gizleyemediler. İlçenin parlayan yıldızı olarak nitelendirilen kanyonu gezen ve daha sonra kervansarayda yemek yiyip çay içen turistler seçkin ifadeler kullandılar. Peter Fett ve Sami Senol özellikle kanyona hayran kaldıklarını ifade ederek, kanyonun doğal haliyle durduğunu, en ufak bir bozulma almadığını, her insanın bu güzelliği görmesi gerektiğini ifade ederek, geleneksel Türk misafirperverliğini yaşadıklarını ve ilçeden çok mutlu ayrılacaklarını söylediler. Tarihi mekan Kervansaray’ın dokusunu korumasına da hayret ettiklerini belirten turistler, bu kadar güzel bir mekanın ilçe için büyük bir şans olduğunu ifade ettiler. Peder Fett ilçede tahmin edemediği güzelliklerde karşılaştığını, rehberin misafirperverliğinden çok etkilendiğini, özellikle kanyona aşık olduğunu, bu kadar doğal ve güzel bir doğa harikası yer görmediğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku