Ampute köpekler bu merkezde hayata bağlanıyor

Kahramanmaraş’ta, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli nedenlerle ayağını kaybeden ve trafik kazalarında yaralanan 15 ampute köpeğe yuva oldu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde kurulu 250 köpek kapasiteli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 veteriner hekim ve 11 barınak çalışanıyla hizmet veriyor. Ekipler tarafından merkeze getirilen sahipsiz hayvanların rutin muayeneleri yapıldıktan sonra sağlık durumlarına göre kafeslere alınarak tedavi süreci başlatılıyor. Köpeklerin kulaklarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve kayıt numarası yazan küpeler takılıyor. 10 gün süreyle karantina da bekletilen sahipsiz hayvanlara kuduz aşıları yapıldıktan sonra üremenin kontrol altına alınabilmesi için kısırlaştırılıyor.

Merkezde kısırlaştırıldıktan sonra hastalıklardan eradike edilen hayvanlar isteyen vatandaşlara sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince alındıkları ortama tekrar bırakılıyor.

Rehabilitasyon Merkezi, işkenceyle ve çeşitli nedenlerden ötürü ayağı kesilen köpeklerin yanında, trafik kazalarında yaralandıktan sonra bacaklarını kaybeden ve sokak şartlarında yaşamaları mümkün olmayan 15 köpeğe de yuva oldu.

Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, son olarak merkezlerine Elbistan’dan ayakları kesilmiş halde gelen köpeğin tedavisinin tamamlandığını, Andırın ilçesinde trafik kazası sonrası ayaklarını kaybeden yaralı köpek ve yavrularının ise hayatını kaybettiğini söyledi.

İnsanların hayvanlara karşı merhametli olması gerektiğini vurgulayan Gemci, “Sahipsiz, başıboş, sokakta gezen havyalar ile binek hayvanlar merkezimize getiriliyor. Ömür boyu güçten düşmüş hayvanlara rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Andırın ilçesinde trafik kazası sonrası ağır yaralanan anne köpek ve yavruları merkezimize getirildi. Burada müdahalelerde bulunduk, hemen tedavisi yapıldı. Fakat yapılan tüm müdahalemize rağmen hayatını kaybetti. Yavruların ise bir tanesi yaşıyor, diğer süt veren anne köpeklerin altına bıraktık. Geçen haftalarda Elbistan ilçemizde ayağı kesilmiş bir köpek getirildi. Bu hayvana vahşice işkence yapılmış ve eziyet edilmiş. Vücudunun belirli yerlerinden silah saçmaları çıkardık. Hayvanımızı muayenenin ardından ‘ampütasyon’ dediğimiz ameliyata almak durumunda kaldık. Ayakları kesilmişti, dokuları ve kemikleri zarar görmüştü. Bu köpeğimizi diz ekleminden ayağından keserek kurtardık. Bunun gibi merkezimizde yaklaşık 15 hayvanımız var. Bu hayvanlarımızın kışlık yazlık bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” dedi.