Anıtlar Kurulundan izin çıktı, asırlık çınarlar bakıma alındı

Manisa’nın en eski yerleşim bölgesinden geçen ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit alanı olarak belirlenen Çaybaşı Deresindeki yok olmaya başlayan asırlık çınar ağaçları bakıma alındı. Anıtlar Kurulundan çıkan izinle çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri alanda çalışma yaparken mahalle sakinleri de tarihi taş köprüler, yüzlerce yıllık çınar ağaçlarının olduğu ve bir zamanlar altın aranan derenin ıslah edilmesini istedi.

Manisa’nın en eski yerleşim bölgesinden geçen ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit alanı olarak belirlenen Çaybaşı Deresindeki yok olmaya başlayan asırlık çınar ağaçları bakıma alındı. Anıtlar Kurulundan çıkan izinle çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri alanda çalışma yaparken mahalle sakinleri de tarihi taş köprüler, yüzlerce yıllık çınar ağaçlarının olduğu ve bir zamanlar altın aranan derenin ıslah edilmesini istedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit alanı olarak belirlenen Manisa merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinin doğal sınırı olan Çaybaşı Deresinin içindeki asırlık çınarların bakımı için anıtlar kurulundan izin çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri derede ağaç budamalarına başlarken budama işlemlerinin ardından dere temizliğine başlanacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirtirken derenin eski güzel günlerine kavuşturulmasını istedi.

Aslen Karslı olan ve 7 Yıldır Manisa’da oturan mahalle sakinlerinden Kazım Keskin, “Manisa güzel bir şehir, seviyoruz. Belediye Başkanımız, büyüklerimiz iyi çalışıyorlar, şehri güzel hizmet ediyorlar. Yalnız buradaki Çaybaşı Deresinden şikayetimiz, bir arzumuz, talebimiz var. Bu çayın ıslah edilmesini istiyoruz.görünümü çok kötü. Manisa’ya Spil Dağına Ege’nin her ilinden insan geliyor. Güzel ve işlek bir yer. Bu çayın görünümü çok kötü. Dereyi de iyi kullanmıyoruz. Vatandaşlar çöpünü atıyor, olur olmaz şeylerini atıyor. Biz bu derenin ıslah edilmesini istiyoruz” diyerek derenin ıslah edilmesi gerektiğini söyledi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu ise, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e iki tane proje sundum ama sit alanı olduğu için Anıtlar Kurulu bu projeleri kabul etmedi. Tarihimize sahip çıkalım diyoruz, sit alanı engelliyor. Ne yapıyor ne de yaptırtıyor. Bu kaçıncı dile getirişimiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesinde bulunan Çaybaşı Deresini budamaya ve temizlik yapıyor. Yetkili amir, sorumlu kimse, ‘tarihime ben düşkünüm’ diyen o makamlarda oturanlara sesleniyorum. Allah aşkına gelin Çaybaşı Deresini bir görün bir de sizin elinizde estetik eski fotoğraflar var, aslı var. Onunla bugünü karşılaştırın. Bunu yaparlarsa öyle tahmin ediyorum ki vicdanları sızlar. Şuanda mezbele bir şekilde. Sit alanı sizin göreviniz tarihi korumak değil mi? Biz muhtarlar olarak da böyle yerleri dile getirip sizleri harekete geçirmek bizim amacımız. Bizim kimseyle kavga dövüş yapma derdimiz yok, bağcıyı dövmek değil amacımız üzüm yemek. Tarihimizi gelecek olan kuşaklara yansıtmak istiyoruz. O makamlarda oturan şahısların da bu düşüncede olduğunu tahmin ediyorum ama bir ilgisizlik var. Ben buna bir anlam da veremiyorum. Biz burayı mesire alanı olarak düşünüyoruz üzerini kapatıp. Vatandaş buraya eski eşyalarını atıyor, yatağını, yorganını atıyor. Dışarıdan çevre gönüllüsü temizlikçiler var onlar temizliyor. Şimdi de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün temizlik yaptırıyor. Yetkililer gelsin görsün burayı. Ben bu mahallenin doğma büyüme insanıyım. 50 tane çınar ağacı bu ilgisizlikten kuruyup gitti. Çınar ağaçlarının kökleri dışarıda. Bunların köklerini kapatalım. Derenin kapatılması yanlış anlaşılmasın bu. Derenin tamamının kapatılması değil belli kısımlara cam tablalar yerleştirilmesini istiyoruz. Vatandaş onların üzerinde piknik yapsın” dedi.

“Çocukluğumuzda burada altın aranırdı”

Çaybaşı Deresinde bir zamanlar balıkların yaşadığını ve yaşlıların eleklerle altın aradığına da dikkat çeken Hastürkoğlu, şunları söyledi:

“Bizim çocukluğumuzda en son kalan değirmende o günün büyükleri, yaşlıları ellerinde eleklerle kum elerlerdi. Biz de sorardık ama doğru ama yalan ‘Altın eliyoruz’ derlerdi. Bu çayda balıklar vardı.”

Belediye ekipleri tarafından budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından MASKİ tarafından dere temizlik çalışmalarının başlatılacağı açıklandı.