Antalya orman yangınlarına hazır

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Havaların 1 ay erken ısındığı Antalya’da ekipler, hazır olduklarını yangın tatbikatıyla gösterdi.2018 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele...

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı yangın sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Havaların 1 ay erken ısındığı Antalya’da ekipler, hazır olduklarını yangın tatbikatıyla gösterdi.

2018 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Döşemealtı Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın ihbarlarına karşı teyakkuz durumuna geçti. Ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle havadan 2 tonluk suyla, karadan ise arazözlerle müdahale edildi. Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, 2018 orman yangın sezonuna hazır olduklarını gösterdi. Vali Karaloğlu ve kurum müdürleri çalışmaları gözetleme kulesinden takip etti.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı, bin 71 işçi, 179 ilk müdahale aracı, arazöz, su tankı, 3 su atan helikopter, 1 amfibik uçak, 1 idari uçak, 14 dozer, 10 greyder, 2 loderle bulunacak. Risk bakımından kırmızı zonda (bölgede) bulunan Antalya’da, orman alanları 49 kuleden 24 saat gözlenerek 12 kuledeki uzaktan algılama sistemi ile en küçük duman ve yangın büyümeden müdahale edilecek.

Orman Bölge Müdürlüğünün tatbikatını Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Orman Fakültesi öğrencileri de izleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Mini tatbikatı izleyerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, her sene orman yangını mevsimi başlamadan önce Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın yapıldığını hatırlattı.

Toplantının ardından bir valilik emrinin yayınlandığını ifade eden Karaloğlu, "Orman yangınlarıyla mücadele ama yangının çıkmaması için alınacak tedbirler, yangın çıkarsa söndürülmesi ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Kamunun elindeki tüm imkanları yangını söndürmek, ardından yanan alanların yeşertilmesi için alınacak tedbirlerle ilgili kararlar alınır. İlçelerde de benzer toplantılar yapılıyor" diye konuştu.

"Vatandaşlara çağrı"

Antalya’nın yüzde 54’ünün ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Bu şehri cazibeli kılan ormanlardır. Ormanları korumak doğayı yeşili korumaktır. Bu şehre gelen insanlar yeşil ve maviye geliyor. Şehirde yaşayan herkes ormanları korunda duyarlı olmalıdır" dedi.

"Orman yangınlarına karşı İHA çalışması"

Orman yangınlarının tespitinde insansız takip sistemimin de kullanıldığını belirten Karaloğlu, "İHA’ların takip durumu Orman Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı bir projedir. Tamamlandığında Antalya gibi büyük bir şehri 15 dakikada bir tarayacak sistem üzerinde çalışılıyor. Hızlı müdahaleyi sağlayacak önemli bir çalışma olur. Günün teknolojisini bu işlerde kullanmak gerekir" ifadelerini kaydetti.

"Bir ay önceden hazırız"

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Antalya’nın orman yangınlarına hassas birici bölge olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl adet olarak en fazla yangının çıktığı yer olduğunu aktardı.

Yaşananların bilincinde Orman Bölge Müdürlüğünün yangın sezonu başlamadan hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Dikici, "bin 071 işçi, 179 adet ilk müdahale aracı, arazöz ve su tankı, 3 su atan helikopter, 1 amfibik, 1 idari uçak, 14 dozer, 10 greyder, 2 loderle yangın sezonuna hazırız. Bütün işçilerimizin iş başı eğitimleri gerçekleştirildi, eksikliklerimiz tamamlandı. Haziran ayı itibariyle yangına hazırız. Ama havaların mevsim normallerine göre sıcak geçmesi nedeniyle mayıs içinde hazır olacağız" dedi.

"Geçen yıl yanan alanlar ağaçlandırıldı"

Geçen yıl yangında zarar gören 2 bin 750 hektar sahasının tamının temizlenerek ağaçlandırıldığının altını çizen Vedat Dikici, "Bu yıl itibariyle havalar daha sıcak geçecek. Biz de bu kapsamda ekstra önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Yangınların çok az olduğu bir yıl geçiririz" diye konuştu.