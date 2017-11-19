Antalya’nın 35 bin metrekarelik doğal balkonu vatandaşların akınına uğruyor

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 35 bin 500 metrekarelik Ziya Gökalp Kent Parkı, daha açılmadan hafta sonları vatandaşların akınına uğruyor.Muratpaşa Belediyesi; Antalya’nın denize uzanan en uç noktası Bababurnu’nun...

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 35 bin 500 metrekarelik Ziya Gökalp Kent Parkı, daha açılmadan hafta sonları vatandaşların akınına uğruyor.

Muratpaşa Belediyesi; Antalya’nın denize uzanan en uç noktası Bababurnu’nun da bulunduğu 35 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleşen tahliye ve yıkımın ardından başlattığı kent parkı çalışmalarını tamamladı. Park, resmi açılışı yapılmadan vatandaşların akınına uğruyor. Proje kapmasında Ziya Gökalp Kent Parkı’nda Muratpaşa Belediyesi’nce sosyal tesis niteliğinde kafeterya hizmeti verilmeye başlandı.

Antalya’nın balkonu

Falezlerden Akdeniz’e uzanan en uç nokta olması nedeniyle Antalya’nın balkonu olarak da nitelendirilen Ziya Gökalp Kent Parkı’nda; mevcut 282 ağacın hepsi korundu. Bununla birlikte parka 119 turunç fidanı dikilirken peyzaj düzenlemesinde 28 bin 448 mevsimlik çiçek, 2 bin 845 kalıcı bitki kullanıldı, deniz suyu kullanılan doğal şelaleler ve havuz oluşturuldu.

Başkan Uysal’dan davet



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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm kent yaşayanlarını; 3 doğal çöküntünün etrafında doğal yürüyüş parkurlarının da oluşturulduğu Ziya Gökalp Kent Parkı’na davet etti. Her projelerinde olduğu gibi Ziya Gökalp Kent Parkı’nı da kamusal duyarlılıkla yaptıklarını belirten Başkan Uysal, “Komşularımız artık Ziya Gökalp Kent Parkları’nı özgürce kullanıp, Akdeniz’in keyfini çıkarabilir” dedi.