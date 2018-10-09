Atık su arıtma tesisleriyle deniz temiz kalacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 milyon TL harcanarak yaptırılan ve Marmara Denizini kirlilikten arındıracak Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı. Törendeki konuşmasında Büyükşehir’in Mudanya’daki varlığına ilişkin eleştirilere yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Öyle hamasi nutuklarla, sağda solda basın toplantıları ile aslı astarı olmayan paylaşımlarla işimizi halledecek değiliz. Soranlara duyurulur, Büyükşehir her yerde” dedi.

Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle, yer altına milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, 45 milyon liralık Akçalar ve 34 milyon liralık Küçükkumla Atık Su Arıtma Tesisleri’nin ardından yaklaşık 62 milyon TL’ye mal olan Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi’ni de törenle hizmete açtı. Mudanya’da Altıntaş ve Kumyaka arasında kalan ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerin atık sularının toplanacağı tesiste ileri biyolojik arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu elde edilecek. Yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek tesisten tamamen arıtılmış halde çıkan su, yüzey sularına deşarj edilebileceği gibi 540 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğe ulaşan derin deşarj hattı ile Marmara Denizine de aktarılabilecek. Marmara Denizi’nin kirlilikten arınması için hayatî öneme sahip tesislerden biri olan Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda davetli katıldı.

Mudanya’da Büyükşehir Belediyesi’nin elinin değmediği köyün neredeyse kalmadığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece Mudanya’da değil, 17 ilçe 1058 mahallede de çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti. Mudanya için çok önemli olan bu açılış törenine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı da davet ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Arzu ederdim ki Mudanya Belediye Başkanımız da buradan bir selam verseydi. Siyaset yapmak adına söylemiyorum ama 4,5 yıldır ben kendisini mecliste bir kez gördüm. Kendisini buraya da davet ettim. Bu yapılan yatırım Mudanya’ya yapılmış bir yatırımdır. Mudanya’yı ilgilendiren bir yatırımdır. Öyle hamasi nutuklarla, sağda solda basın toplantısıyla, aslı astarı olmayan paylaşımlarla işimizi halledecek değiliz. Ben dün gece 1’de de Mudanya’daydım. Yanımda koruma falan da olmadan gezdim Mudanya’da. Mudanya ile alakalı sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Master Planda trafikle ilgili çalışmalarımız olacak. İnşallah BUDO İskelesi’ni de oradan kaldıracağız. Bir yatırıma gerek kalmaksızın diğer iskeleyle bir araya getirip, değişimli olarak birlikte kullanacağız. Orada trafik sıkışıklığını da bu manada ortadan kaldırmış olacağız. Yine merkezde trafikle ilgili bazı düzenlemelerimiz olacak. Soranlara duyurulur, Büyükşehir her yerde” diye konuştu.

Gücümüz kudretimiz var

Dünya genelinde yatırımların durma noktasına geldiği, yatırımcıların bekleme sürecine girdiği bir dönemde Büyükşehir olarak hız kesmeden yatırımları sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, 2007 yılında yine arıtma tesislerini incelemek için İsviçre’ye gittiğini, 1980’li yıllarda arıtma tesisleri olmayan, sokakları perişanlık içinde olan İsviçre’nin bugün pırıl pırıl olduğunu hatırlattı.

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Kurdelenin kesilmesinin ardından tesisleri gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, arıtmadan çıkan suyun kalitesini de bizzat gördü.