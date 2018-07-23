Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:27

Atina’daki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Başbakan Aleksis Çipras’ın yangın sebebi ile Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığı öğrenildi.

Atina'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Başbakan Aleksis Çipras’ın yangın sebebi ile Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığı öğrenildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında üç ayrı bölgede başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması sebebi ile devlet alarm durumuna geçti. Bosna-Hersek’e resmi ziyarette bulunan Başbakan Aleksis Çipras’ın ise yangın nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Yunanistan’a dönme kararı aldığı öğrenildi.

Şehrin 25 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangının civardaki rafineriye ulaşmasından endişe edildiği ifade edildi. 50 itfaiyeci ve 20 yangın söndürme aracının sevk edildiği bölgede bazı evlerin yandığı ve mahsur kalanların olduğu belirtildi. Sahil bölgelerinde bulunan insanları kurtarmak üzere Yunan Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemisinin harekete geçtiği aktarıldı.

Atina’nın 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan yangın da kontrol altına alınamadı. Yangın sebebi ile Atina-Korinthos otobanı trafiğe kapatıldı. Yangına 200 itfaiyeci, 65 yangın söndürme aracı, 4 uçak ve 7 helikopter ile müdahale edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas, yangınların kuşku uyandırıcı olduğunu belirterek, kundaklama ihtimalini incelediklerini açıkladı.

Yangın sebebi ile Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na gelen bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendiriliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku