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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:07

Av yasağının ardından yaban hayvanları görülmeye başlandı

Erzincan’da uygulanan av yasağından sonra doğada varlığını sürdüren yaban hayvanlar görülmeye başlandı.Yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Merkez Av Komisyon Kararı ile yaban...

Av yasağının ardından yaban hayvanları görülmeye başlandı
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Erzincan’da uygulanan av yasağından sonra doğada varlığını sürdüren yaban hayvanlar görülmeye başlandı.

Yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Merkez Av Komisyon Kararı ile yaban hayvanlarına yönelik 25 Şubat 2018 tarihinde kapanan av sezonunun ardından Erzincan’da varlığını sürdüren “Ur keklik” türü, Tarım ve Orman Erzincan Şube Müdürlüğüne ait fotokapanlar sayesinde ilk kez görülmeye başlandı.

Erzincan’da biyolojik çeşitlilik ve envanter izleme projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tür izleme çalışmalarında kullanılmak üzere Tarım ve Orman Erzincan Şube Müdürlüğüne gönderilen fotokapanlar müdürlük personellerince özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla kuruldu. Fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

Şu ana kadar yeni bir tür tespitine yönelik görüntü elde edilemezken, Erzincan’da varlığını sürdüren ur kekliğinin haricinde yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, kınalı keklik, tilki, kurt vb. yaban hayvanı türleri de görüntülendi.
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