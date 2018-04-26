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26 Nisan 2018 Perşembe 09:45

Avrupa standartlarında mezbaha için geri sayım başladı

Hayvancılık alanında Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan ve halkın yüzde 80’inin hayvancılık yaptığı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Avrupa standartlarında mezbaha yapımı için çalışmalar başladı.Bursa Yenişehir Belediyesinin...

Avrupa standartlarında mezbaha için geri sayım başladı
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Hayvancılık alanında Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan ve halkın yüzde 80’inin hayvancılık yaptığı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Avrupa standartlarında mezbaha yapımı için çalışmalar başladı.

Bursa Yenişehir Belediyesinin ilçeye kazandıracağı Avrupa standartlarında mezbaha inşaatı önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Yenişehir Belediyesine ait mevcut mezbahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Yıllarca ilçemize hizmet vermiş olan bu mezbahamızın artık günümüz Türkiye’sinde ve ilçemiz Yenişehir’de ihtiyaca cevap vermediği bir gerçek. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar kapsamında mezbahamızın revizesiyle ilgili çalışmalarımızı o dönem bitirmiştik. Günlük kesim kapasitemiz belli, baktığımızda ilçemiz tarım ve hayvancılık konusunda oldukça iyi bir noktada. Modern birinci sınıf mezbahamızın tamamıyla projelerini bitirdik, önümüzde ki hafta ihalesiyle ilgili çalışmalar bitmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Çelik, “20-25 günlük askı sürecinin akabinde ihalemiz gerçekleşecek. 3850 metre kare civarında planlamış olduğumuz bu mezbahamızın çalışmaları sonlanıncaya kadar mevcut olan mezbahamız hizmet vermeye devam edecek. Bu sağlıklı projenin hayata geçmesi ile ilgili vermiş olduğumuz sözler de yerine gelecek, et dünyasında da Yenişehir hak ettiği noktaya gelecek“ dedi.
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