Çevre:
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16 Ekim 2018 Salı 17:49

Ayvalık’ta madene karşı eylemde gerginlik

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da denizde yapılmak istenen maden araması için ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) toplantısında gerginlik yaşandı.Ayvalık’ın Altınova Mahallesi denizinde demir madeni araması...

Ayvalık'ta madene karşı eylemde gerginlik
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da denizde yapılmak istenen maden araması için ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) toplantısında gerginlik yaşandı.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi denizinde demir madeni araması yapmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunan firma, Altınova’da halkla toplantı yapmak istedi. Vatandaşlar, yerel yönetim ve çevreciler, yetkililerin toplantı için belirlenen otele girişine izin vermedi. Toplantının yapılacağı Altınova Kazan Sitesi’nde otel önüne gelen vatandaşlara STK temsilcileri destek verdi. Bir süre halkı ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca toplantı yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Müdür Özel, CHP genel başkan yardımcısı, il başkanı, vekiller, Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile birlikte otel yakınındaki bir evin bahçesinde ‘Halk toplantıya izin vermediği için toplantının yapılmadığına dair’ tutanak tuttu. Tutanak hazırlandığı sırada evin bahçesine gelen maden firması temsilcileri ile bir süre tartışma yaşandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile toplantının yapıldığı otelin sahibi Hasan Özkan arasında sert tartışmalar yaşandı. Hararetli tartışma CHP Genel Başkan Yardımcısı Emine Gülizar Biçer Karaca ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı.

Başkan Rahmi Gençer, “Sadece doğa, ülke ve canlılara olan sevgimizle burada toplandık. Bütün Altınova, Ayvalık, Küçükköy, sivil toplum örgütleri burada. Vatandaş burada. Şehir dışından konuklarımız burada. Cumhuriyet’in cumhuru burada. Sayın İl Müdürü ve devlet memuru arkadaşlarımız da ortamı gördüler. Halk böyle istiyorsa tutanağımızı tutarız dediler. Halk istemedi, bunu engelledi, tutanak tutuldu. Buna karşı olan herkes, karşı olduğuna dair bir yazıyı Kent Konseyi başkanımıza ulaştırsınlar. Biz bu yazıları İl Çevre Müdürlüğüne yollayacağız. Toplantının yapılamadığına dair dosyayı bakanlığa gönderecekler. Bu gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum ama süreç bitmemiştir. Bu işi burada yaptırmayacağız” dedi.

Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim kurulu üyesi Hali Çoşkun, "Madra çayının getirdiği alüvyon ile deniz içinde oluşan ve koruma altında olan Altınova kıyı kumulunda bir maden şirketi deniz kumunu vakumlayıp ayrıştırmak yolu ile metalik maden aramak istiyor. Bu konuda ÇED süreci de başlamış durumda. İşte bu gelişme ile bizler ekolojik bir felakete yol açacak bu girişimi durdurmak için harekete geçtik. Kıyı kumulunda yaşayan, hem ürettiği oksijen ile hem de içinde barındırdığı canlılar ile ekolojik sistemi ayakta tutan koruma altındaki endemik deniz çayırlarının yok olmasını önlemek için buradayız" dedi.
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