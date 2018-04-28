Çevre:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:03

Bartın plajlarında ’Sıfır Atık’ projesi

Bartın Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından plajlarda başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi uygulanmaya başlandı.Proje kapsamında Bartın Büyükkızılkum plajında yapılan uygulamaya Bartın Vali Yardımcısı Şükrü...

Bartın plajlarında 'Sıfır Atık' projesi
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Bartın Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından plajlarda başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında Bartın Büyükkızılkum plajında yapılan uygulamaya Bartın Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Daire Müdürleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Proje hakkında konuşan Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Biliyoruz ki herkes dengeli doğal bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Biz geçtiğimiz hafta kendi kurumumuzda Bakanlığımızın başlattığı sıfır atık projesini başlattık. Sıfır atık projesi Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu bir projedir. Bu projemizin amacı cam, metal, plastik gibi atıkları ekonomiye kazandırmaktır. Bunları yaparken de her kurum kendinde bunları azalttıktan sonra ekonomiye kazandıracaktır" dedi.

Konuşmalarından ardından programa katılan protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından plajda ’Sıfır Atık’ proje kapsamında çevre temizliği yapıldı.
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