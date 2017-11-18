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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:09

Başkan Özkan, kanal ıslah çalışmalarını inceledi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav göl arazisinde devam eden DSİ kanal ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.Simav’a bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Naşa...

Başkan Özkan, kanal ıslah çalışmalarını inceledi
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Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav göl arazisinde devam eden DSİ kanal ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Simav’a bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Naşa Belde Belediye Başkanı Kadir Bütüner ile birlikte kanal boyunda incelemelerde bulunan Başkan Özkan, DSİ çalışanlarından bilgi aldı.

Simav’ın 18 bin 500 dekarlık göl arazisindeki verimin artırılması ve çevre kirliliğini önlemek bakımından, kanal ıslahının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özkan, “Simav’daki doğal güzelliklerin korunması ve güzelleştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Simav göl arazisindeki başlatılan kanal ıslah çalışmalarını yürüten DSİ Bölge Müdürlüğü ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Simav göl arazisindeki kanalda başlatılan ıslah çalışmaları tamamlandığında, organize sera bölgesi hazırlıklarının başlayacağı belirtildi. (MEİ-EFE)

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