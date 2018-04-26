Çevre:
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26 Nisan 2018 Perşembe 09:51

Belediye başkanı eldivenleri giydi çöpleri topladı

Tekirdağ Ergene Belediyesi ve Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği ortaklaşa çevre temizliği programı düzenledi. İlçenin mesire yerlerinden biri olan Kirazdere mevkiinde bir araya gelen gönüllüler ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel alandaki çöpleri...

Belediye başkanı eldivenleri giydi çöpleri topladı
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Tekirdağ Ergene Belediyesi ve Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği ortaklaşa çevre temizliği programı düzenledi. İlçenin mesire yerlerinden biri olan Kirazdere mevkiinde bir araya gelen gönüllüler ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel alandaki çöpleri topladı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız, Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz, dernek yöneticileri ve gönüllülerle bir araya gelerek alanda temizlik yaptı. Kirazdere mevkiinin Çorlu ve Ergene sakinleri tarafından kullanılan güzel ve nezih bir mesire alanı olduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel eldivenlerini giydi, eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı.

Alanı kullanan herkesin bölgeyi bulduğu gibi temiz bırakması gerektiğini kaydeden Başkan Yüksel, "Alanı kullananlar çöplerini nasıl olsa belediye toplar diyerek piknik yaptığı alanda bırakıyor. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın alanları buldukları şekliyle bırakmalarıdır. Burasını temiz bıraktıkları zaman yarın öbür gün yine gelecekler kendileri kullanacaklar. Bunu göz önünde bulundurarak hareket etsinler" dedi.

Farkındalık oluşturma adına etkinliği tertiplediklerini de kaydeden Başkan Yüksel, "Biz Ergene Belediyesi olarak çöpleri her zaman topluyoruz ve toplamaya da devam edeceğiz. Vatandaşların da duyarlı olmasını ve piknik alanlarına çöplerini gelişigüzel atmamasını istiyoruz. Çevre bizim geleceğimiz. Bu çevreyi bu güzellikleri çocuklarımıza miras olarak bırakacağız" diye konuştu.

Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz da "Ergene Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu etkinlikte bakir olan bu bölgeyi temizlemek ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ergene Belediyesi ve Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Kirazdere mevkiini de içine alan Velimeşe Mahallesi’nin Muhtarı Mehmet Erkul da vatandaşları çevre konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

Gün boyu süren etkinlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Yıldız, Dernek Başkanı Durmaz, Muhtar Erkul ve beraberindekiler geniş bir alanı kapsayan Kirazdere mevkiinde temizlik çalışması yaptı.
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