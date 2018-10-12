Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 11:42

Bitkin vaziyette bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edildi

Bartın’ın Ulus ilçesinde aç kalan ve yarı baygın halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edilerek doğal yaşama bırakıldı.

Bitkin vaziyette bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın’ın Ulus ilçesinde aç kalan ve yarı baygın halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edilerek doğal yaşama bırakıldı.

Ulus Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından Ulus Yüksekokul bahçesinde baygın vaziyette gri balıkçıl kuş bulundu. Durumun Doğa Koruma Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine balıkçıl kuşu teslim alan ekipler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün veteriner hekimine tedavi ettirdi. Gri balıkçıl kuşu, bakımı ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku