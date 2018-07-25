Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07

Bolu’nun doğa harikası Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, "Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek" dedi.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, "Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek" dedi.

Bolu’da bulunan Gölcük Gölü, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl ve park içerisinde incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, alan içerisinde yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Gölcük Tabiat Parkı’nın nilüfer bahçesine dönüşeceğini ve gelen misafirlerin mutlu ayrılacağını dile getiren Başkan Yılmaz, "Bolu biliyorsunuz yüzde 65’i ormanlarla kaplı ve 200 kadar göl ve göleti olan bir kentimiz. Herhalde 4 mevsimin yaşandığı dünyada başka bir yer yok. Bu kadar temiz bir yerdeki tabiatımı koruyup kollayıp geleceğe temiz taşımak durumundayız. Bolu’yu tabiatın kalbi olarak düşünürsek Gölcük de bu kalbin merkezi. Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar kirli görüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. İki tane de Abant Tabiat Parkından aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun olarak ayrılacak" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku