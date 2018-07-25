Bolu’nun doğa harikası Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, "Gölcük, nilüfer bahçesine dönüşecek" dedi.

Bolu’da bulunan Gölcük Gölü, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl ve park içerisinde incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, alan içerisinde yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Gölcük Tabiat Parkı’nın nilüfer bahçesine dönüşeceğini ve gelen misafirlerin mutlu ayrılacağını dile getiren Başkan Yılmaz, "Bolu biliyorsunuz yüzde 65’i ormanlarla kaplı ve 200 kadar göl ve göleti olan bir kentimiz. Herhalde 4 mevsimin yaşandığı dünyada başka bir yer yok. Bu kadar temiz bir yerdeki tabiatımı koruyup kollayıp geleceğe temiz taşımak durumundayız. Bolu’yu tabiatın kalbi olarak düşünürsek Gölcük de bu kalbin merkezi. Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar kirli görüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. İki tane de Abant Tabiat Parkından aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun olarak ayrılacak" dedi.