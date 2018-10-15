Bu tilkiler her gün lokantada

Tunceli’de bir yol üstü lokantasına her gün gelen tilkiler karınlarını doyurup, kedilerle oyun oynayıp tekrar yuvalarına dönüyor.

Hozat ilçesinde Cihat Kaplan’a ait lokantaya yıllar önce aç kaldıkları için yiyecek bulmak için gelen tilkiler, müşterilerle, sahibinin sahip çıkmasıyla işletmenin müdavimi haline geldi. Hemen hemen her gün lokantaya gelen 4 tilkiye, iş yeri sahibi aldığı tavukları vererek karınlarını doyuruyor. Lokantada bulunan kediyle de oynayan tilkiler daha sonra geldikleri gibi gidiyor. Kaplan’ın kedisi ’Pamuk’un zaman zaman tilkileri sahibinden kıskanarak, onları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Tilkileri beslemenin maliyetli olmasına rağmen güzel olduğunu belirten lokanta sahibi Cihat Kaplan, “Tilkiler lokantanın yakınlarına et ve benzeri yiyecekleri bıraktığım için gelmeye başladı. Gelince de onlara yakınlık gösterdim, onlar da bana yakınlık gösterdi. Önce bir tane geliyordu. Şimdi dört oldu. Her gün bir iki tane tavuk alıyorum. Tanesi 20 lira ikisi 40 lira yapıyor. Hep de tavuk yiyorlar. Ekmek yemiyorlar. Tavuk etine alışmışlar" dedi.

Lokantaya kirpi de geldiğini aktaran Kaplan, ona da kavun karpuz verdiğini kaydetti.

Hayvanları sevmeleri gerektiğini dile getiren Kaplan, "Bir karıncanın dahi ezilmesini istemiyoruz. Duygusalız. Bu toplum böyle” ifadelerini kullandı.