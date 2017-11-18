Büyükşehir’den atık pil toplama yarışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Atık Pil Toplama Yarışması düzenlenecek. 13 Nisan tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında en çok atık pil toplayanlara çeşitli...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Atık Pil Toplama Yarışması düzenlenecek. 13 Nisan tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında en çok atık pil toplayanlara çeşitli hediyeler verilecek.



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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamın da 1 pil 10 puan olarak hesap edilecek olan yarışma ile 300 puan toplayanlara metal kumbara ve rulo satranç takımı, 500 puan toplayanlara Çocuk Köyü bileti, 1500 puan toplayanlara dama oyunu, 3 bin puan toplayanlara mangala oyunu, 10 bin puan toplayanlara renkli yazıcı, 15 bin puan toplayanlara tablet, 20 bin puan toplayanlara ise laptop hediye edilecek. Pilleri toplayanlar Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı merkezler ve okullarda bulunan Atık Pil Toplama Makinelerine pillerini atarak puan fişlerini alabilecek. Fişlerini alanlar 2-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Büyükşehir Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na fişlerini teslim ederek yarışmaya başvurabilecekler. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yarışmada 6 ayda toplam 111 bin adet (6 ton) atık pil toplanmıştı.