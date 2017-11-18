Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 08:15

Büyükşehir’den atık pil toplama yarışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Atık Pil Toplama Yarışması düzenlenecek. 13 Nisan tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında en çok atık pil toplayanlara çeşitli...

Büyükşehir'den atık pil toplama yarışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Atık Pil Toplama Yarışması düzenlenecek. 13 Nisan tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında en çok atık pil toplayanlara çeşitli hediyeler verilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından başlatılan kampanya kapsamın da 1 pil 10 puan olarak hesap edilecek olan yarışma ile 300 puan toplayanlara metal kumbara ve rulo satranç takımı, 500 puan toplayanlara Çocuk Köyü bileti, 1500 puan toplayanlara dama oyunu, 3 bin puan toplayanlara mangala oyunu, 10 bin puan toplayanlara renkli yazıcı, 15 bin puan toplayanlara tablet, 20 bin puan toplayanlara ise laptop hediye edilecek. Pilleri toplayanlar Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı merkezler ve okullarda bulunan Atık Pil Toplama Makinelerine pillerini atarak puan fişlerini alabilecek. Fişlerini alanlar 2-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Büyükşehir Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na fişlerini teslim ederek yarışmaya başvurabilecekler. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yarışmada 6 ayda toplam 111 bin adet (6 ton) atık pil toplanmıştı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<