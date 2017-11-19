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19 Kasım 2017 Pazar 17:28

Büyükşehir’den pazar mesaisi

Samsun’un çehresini değiştirme konusunda hız kesmeyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı’nı yaşam alanı haline getirecek peyzaj düzenlemelerine hafta sonu da devam ediyor.Gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımlarıyla...

Büyükşehir'den pazar mesaisi
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Samsun’un çehresini değiştirme konusunda hız kesmeyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı’nı yaşam alanı haline getirecek peyzaj düzenlemelerine hafta sonu da devam ediyor.

Gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yatırımlarıyla Samsun’u geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, hayat standardı yüksek şehirlerin en önemli özelliklerinden görsel kent estetiğinde başlattığı mücadelede hız kesmiyor. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı Kılıçdede Mahallesi ve Liman Kavşağı arasında kalan güzergahta başlatılan peyzaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların bir an evvel bitirilmesi için pazar mesaisi yapan peyzaj işçilerinin çalışmalarını Tebdil-i kıyafet kontrol eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, işçilerin çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sabah ola, hayır ola. Tebessüm ile siftah ola. Samsunumuzun var olan güzelliğini gün yüzüne çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyemizin peyzaj işçilerine de, ekmeği için pazar günü kepenk açan esnaf kardeşlerimize ve tüm hemşerilerimize de hayırlı Pazarlar hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları öncesi dükkanların işgali altında olan kaldırımlar şimdi yapılan yürüme yolları, gölgelikler, oturma alanları ve dikilen ağaçlar ile tam bir yaşam alanı olacak.

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