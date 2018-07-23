Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:54

Caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından denize ulaştırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı’nda, yumurtadan çıkan Caretta Caretta cinsi kaplumbağa yavruları vatandaşların yardımıyla denize ulaştırıldı.Alanya’da bulunan Ulaş Plajı’ndaki caretta caretta yavruları, 60 günlük kuluçka...

Caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından denize ulaştırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı’nda, yumurtadan çıkan Caretta Caretta cinsi kaplumbağa yavruları vatandaşların yardımıyla denize ulaştırıldı.

Alanya’da bulunan Ulaş Plajı’ndaki caretta caretta yavruları, 60 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıktı. Dün denize giren vatandaşlar, yumurtadan yaklaşık 120 caretta caretta yavrusunun denize gitmediğini fark etti. Hızlı hareket ederek denize ulaşmak için çaba gösteren ancak otluk bölge olduğu için yürümekte zorluk çeken caretta caretta yavruları vatandaşlar tarafından naylon poşete alındı. Daha sonra vatandaşlar, yavru kaplumbağaları denize bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku