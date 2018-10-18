Çevre ve Şehircilik Bakanlığından iklim değişikliği farkındalığı için film

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında iklim değişikliği farkındalığı için ’Senin İklimin’ isimli bir film hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında iklim değişikliği farkındalığı için ’Senin İklimin’ isimli bir film hazırlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında Bakanlık tarafından İklimIN Projesi farkındalık arttırma kampanyası kapsamında "Senin İklimin" isimli tanıtım filmi hazırlandı. Filmde iklim değişikliğiyle mücadelenin kazanabilmesi için elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması gerektiği, verimli sulama teknikleriyle su tüketiminin düşürülmesi, daha etkin atık yönetiminin yapılması, kentsel bölgelerde ağaç dikerek yeşil alanların arttırılması, her alandaki fosil yakıt kullanımının düşürülmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği vurgulanarak, "İklim değişikliğiyle mücadeleye sende katıl çünkü bu senin iklimin" çağrısında bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "İklim değişikliğini ne güzel anlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı harika bir çalışma" açıklamasıyla filmi paylaştı.