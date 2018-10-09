Çin’de nadir beyaz kaplan yavruları ilk kez görüntülendi

Çin’in Yunnan eyaletinde bulunan Yunnan Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanat bahçesinde doğan nadir görülen beyaz kaplan yavruları ilk kez halkın karşısına çıktı.
Çin’in güney batısında bulunan Yunnan eyaletinin başkenti Kunming’de bulunan Yunnan Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanat bahçesinde doğan nadir görülen beyaz kaplan yavruları ilk kez halkın karşısına çıktı. Mavi gözlü üç beyaz kaplan yavrusu 2,5 ay önce dünyaya geldi. Beyaz kaplanlar Bengal kaplanlarının bir başka türüdür.Dünya’da esaret altında sadece 250 beyaz kaplan bulunduğu tahmin ediliyor.