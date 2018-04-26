Çevre:
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26 Nisan 2018 Perşembe 09:12

Çırpınan balıklar önce panikletti sonra sevindirdi

Amasya’da bir ay önce yüzlerce balık ölümünün yaşandığı Yeşilırmak’ta yine çok sayıda balığın çırpındığını görüp paniğe kapılan vatandaşlar, telefon yağmuruna tuttukları yetkililerden bu durumun normal olduğu ve balıkların...

Çırpınan balıklar önce panikletti sonra sevindirdi
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Amasya’da bir ay önce yüzlerce balık ölümünün yaşandığı Yeşilırmak’ta yine çok sayıda balığın çırpındığını görüp paniğe kapılan vatandaşlar, telefon yağmuruna tuttukları yetkililerden bu durumun normal olduğu ve balıkların üreme dönemlerini geçirdikleri bilgisini alınca sevindiler.

Dünden itibaren şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta Yörgüç Paşa Köprüsü civarındaki sazlık alanda balıkların çırpındığını görmeleri üzerine, bir ay önce yaşanan balık ölümlerinin yeniden olmasından endişe duyan vatandaşlar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerini telefon yağmuruna tuttular.

Personeliyle toplantı yaparken gelen telefonlar sonrası harekete geçtiklerini belirten İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Özkan Kaya, “Bu dönemin yumurtlama dönemi olduğunu biliyorduk. ‘Nerede yumurtlama yapacaklar’ diye arıyorduk balıkları. Bu sırada suda çırpınan balıkları gören vatandaşlar beni aradı. ‘Burada balık ölümü mü var?’ diye sordular” dedi.

Denetim ekibinin ırmak boyunca yaptığı incelemede balık ölümlerinin görülmeyip bahsedilen alanda çırpınan balıkların üreme dönemini geçirenler olduğunun anlaşıldığını buna karşın aynı yerde birkaç kişinin balık tutmaya çalıştıklarını öğrendiklerine değinen Ahmet Özkan Kaya, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile irtibata geçerek zabıta ekiplerinin tedbir almasının sağlandığını söyledi.

Bir ay önce yaşanan balık ölümlerine sebep olan hidroelektrik santral işleten firmaya yüklü miktarda para cezası uygulandığına değinen Kaya, “Hatta o zaman’ ırmakta balık kalmadı’ denildi. Görüyorsunuz ırmakta hala yoğun şekilde ve çok güzel balıklar var” diye konuştu.
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