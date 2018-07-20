Çevre:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:49

Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi Eylül’de açılacak

Adana’da Seyhan Baraj Gölü civarında kurulan Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi, Eylül ayında açılıyor.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaklaşık 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi’nde incelemelerde bulundu....

Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi Eylül'de açılacak
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü civarında kurulan Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi, Eylül ayında açılıyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaklaşık 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, kentin zenginliklerini tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kentte kurulacak olan Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunduklarını söyledi. Vali Demirtaş, Adana ve bölgesinde yaşayan endemik türler dahil bitki, kuş, memeli, sürüngen, balık, amfibi ve yok olan türlerin de tanıtılacağı müzenin kente ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Toprak altı yaşamı, tatlı su ekosistemi, kara ekosistem canlandırması bölümlerinin bulunacağı müzede eklem bacaklı ve sürüngenlerin tematik sergilenme alanı, arttırılmış gerçeklikle kinetik canlı simülatörü de yer alacak. Müzede ayrıca çocuklara interaktif biyoçeşitlilik eğitimi verilerek, iklimsel faktörler 3D animasyon gösterimiyle anlatılacak.
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