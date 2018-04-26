Demir parmaklığa sıkışan hamile kedi telef oldu

Sivas’ta demir parmaklıklara sıkışan hamile kedi telef oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Kadıburhanneddin Mahallesi Stadyum Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın bahçe duvarındaki demir parmaklıklardan geçmeye çalışan ve hamile olan kedi demir parmaklıklarda sıkıştı. Uzun süre sıkışıp kaldığı tahmin edilen kedi sesini kimseye duyuramayınca telef oldu. Akşam vakitlerinde demir parmaklarında sıkışan kediyi fark edenler kedinin telef olduğunu gördü. Belediye ekipleri telef olan kediyi sıkıştığı yerden çıkararak götürdü.

Kediyi fark ettiklerinde içinin sızladığını belirten Ahmet Tellal, "Kedi hamile. Sesini çıkaramamış. Demirlerin arasına sıkışmış. İçim sızladı. Hayvan sonuçta. Kedi burada sıkışmış geçerken görüyorlar. İnsanlık adına bu kötü bir şey. İnsanlık dışı bir durum, şuan içim paramparça" dedi.

Yoldan geçerken kediyi gördüklerini ifade eden Recep Aktar ise, "Kedi burada sıkışıp ölmüş. Kimse de gelip haber vermemiş. Kurtarmamışlar. Bu durum kötü bir şey. Hayvanlar için insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Gerçekten vahim bir durum. Sanırım yiyecek bulmak için çıkmaya çalışmış. Demir parmaklıklardan geçmeye çalışınca da kafası sıkışmış orada kalmış. Hatta kuyruğuna ip bağlamışlar" şeklinde konuştu.