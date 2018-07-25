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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:25

Deniz kaplumbağası 48 günde Adana’dan Mısır’a gitti

Adana’daki Akyatan lagününde takip edilmesi için verici takılan yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) 48 günde Mısır’a ulaştı.Karataş ilçesindeki Akyatan lagününde konaklayan yeşil deniz kaplumbağasına, göç rotası ve beslenme...

Deniz kaplumbağası 48 günde Adana'dan Mısır'a gitti
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Adana’daki Akyatan lagününde takip edilmesi için verici takılan yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) 48 günde Mısır’a ulaştı.

Karataş ilçesindeki Akyatan lagününde konaklayan yeşil deniz kaplumbağasına, göç rotası ve beslenme alanı hakkında bilgi alınması için uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

5 Haziran’da zarar verilmeden üzerine uydu vericisi monte edilen dişi deniz kaplumbağasının göç rotası anlık olarak izlendi.

48 gündür takip edilen deniz kaplumbağasının şu an Mısır’da olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (World Wildlife Fund) Twitter hesabından da paylaşıldı.

Yeşil deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası, süresi, beslenme düzeni ve alanı ile koruma çalışmalarına ışık tuttuğu belirtildi.
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