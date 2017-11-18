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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:18

Derik’te boş sulama havuzuna düşen at, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir çiftlikte boş havuza düşen at, belediye ve itfaiye ekiplerinin çabaları ile kurtarıldı.

Derik'te boş sulama havuzuna düşen at, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
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Mardin’in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir çiftlikte boş havuza düşen at, belediye ve itfaiye ekiplerinin çabaları ile kurtarıldı.

Derik’in Bahçelievler Mahallesi’nde bir çiftlikte boş sulama havuzuna düşen at, belediye ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu havuzdan çıkarıldı. Havuzdan çıkarmak için kurulan merdivene çıkmayan atın gözleri kapatılıp iş makinesi yardımı ile havuzdan çıkarıldı. Hüseyin Bilir’e ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirtilen at, yapılan aramalar sonucu aynı mahallede sulama için kullanılan boş bir sulama havuzunda bulundu. Havuzdan çıkamayan atı kurtarmak için önce köylüler tahtalardan havuzda bir merdiven oluşturdu. Atın köylülerin çabası sonucu çıkmaması üzerine bu kez atın gözleri bağlanarak merdiven ile çıkarılmak istenmesi de sonuç vermeyince, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, atın ayaklarını bağlayarak iş makinesi yardımı ile havuzdan atı çıkardı.

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