Doğa harikası ’Yüzenadalar’a büyük ilgi görüyor

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de bulunan doğa harikası Yüzenadalar, yerli turistlerin ilgi odağı haline gelirken, evlenecek olan çiftlerin de düğün ve fotoğraf durağı oldu.

Solhan ilçesi sınırlarında yer alan Turnalar Gölü’ndeki Yüzenadalar, havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi. Başta Bingöllüler olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenler, hem farklı doğa olayına tanıklık ediyor hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak stres atıyor. Doğa harikası olan yüzenadalar, aynı zamanda evlenecek olan çiftlere de ev sahipliği yapıyor. Çiftler, hem fotoğraf hem kına hem de düğünleri için göle geliyor.

Düğünleri nedeniyle yüzenadalara geldiklerini belirten Onur Ketboğa, “Düğünümüz var ve onun için geldik. Genelde buraya boş vakitlerimizde ailemizle pikniğe geliriz. Ama bu kez düğünümüz için geldik. Yüzenadalar güzelliği ve manzarası ile tam bir piknik yeri” dedi.

Uzun süre yurt dışında yaşadığını ve memleketi Bingöl’e geldiğini dile getiren Hasan Bükebudraç ise “Hem İsviçre hem Türk vatandaşıyım. Türkiye’ ye geleli 4 yıl oldu. Yüzenadalar muazzam ve dünya harikası bir yer. 3 tane ada üzerindedir, ayrıca adaların kendi üzerinde ikişer üçer tane ağaçları var. Bunlar kendi hallerinde hareket ediyorlar. Yer altı ise belirsizliğini hala koruyor. Böyle bir kültürün ve eserin, Bingöl gibi bir yerde olması bizi daha çok gururlandırıyor. Ben İsviçre de arkadaşlarıma burayı gösterdiğim zaman mükemmel diyorlar. Böyle mükemmel ve harika bir yerin olması insanların aklını alıyor” diye konuştu.

Haftada bir gün arkadaşlarıyla beraber gezi ve piknik amaçlı adalara geldiklerini aktaran Serdar Şeyhanoğlu da, “Yüzenadalar harika bir tabiata sahip. Tabiatla iç içe gezmek, dolaşmak, stres atmak için haftada bir geliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Yüzenadalar’a 2017 yılında 19 bin 655 ziyaretçinin geldiği ve 2018 yılının ilk 6 ayında bu rakamın 8 bin 444 olduğu öğrenildi.