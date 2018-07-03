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03 Temmuz 2018 Salı 09:00

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi’nde İsmail Özdemir’e ait eve 1,5 metre uzunluğunda bir kara yılan girdi. Ailenin yardım istemesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yılanı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, evde büyük bir titizlikle yaptığı arama sonucu yılanı yakaladı. Yılan daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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