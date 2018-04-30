Gelinciklerin görsel şöleni

Hatay’da gelincikler uçsuz bucaksız tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.

Hatay’da daha çok buğday tarlalarında nisan ayında yetişen ve yaklaşık iki ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Antakya ilçesinde doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor. İnce dalı, narin yapraklarıyla derin anlamlar ifade eden gelincik, tarla ve bahçeleri renklendiriyor. Gelincikler, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.