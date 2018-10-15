Gemlik körfezi artık kirlenmeyecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 milyon TL harcanarak yaptırılan Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı. Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu’daki atık...

Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 milyon TL harcanarak yaptırılan Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı. Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu’daki atık su arıtma tesisleri için 201 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını, Gemlik ve Nilüfer için de 110 milyon TL harcamayı planladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Doğu arıtma ve çamur yakma tesisleri hariç, atık suların arıtılması yönünde yaptığımız tesislere toplam 311 milyon TL ayırdık. Bu alandaki bütün hazırlıklarımızı tamamladığımızda, daha temiz bir Gemlik daha temiz bir Bursa ile karşılaşacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘temiz çevre’ yönünde gerçekleştirdiği yatırımlar, biter bitmez hizmete alınıyor. Bu anlamda Gemlik’e bağlı Kumsaz mevkiinde yaptırılan Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisleri, yapılan törenle faaliyete başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, geçen hafta hizmete giren Mudanya Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisleri’ni de faaliyete geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gemsaz, Engürücük, Gençali, Kumsaz ve Kurşunlu mahallelerinin atık sularını arıtacak tesisin Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayacak şekilde planlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “19 bin 220 metrekarelik alana kurulu tesisimizde, 728 metre uzunluğa ve 40 metre derinliğe sahip deniz deşarjı hattı bulunuyor. Çevreyi kirleten atık sular, bu hat vasıtasıyla, temizlenerek Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Günlük yaklaşık 5000 metreküp kapasitesi olan tesisimiz, 30 bin kişilik nüfusa hitap ediyor” diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisleri için Mustafakemalpaşa, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu’da yaptıkları yatırımlara 110 milyon TL harcadıklarını, aynı kapsamdaki Gemlik ve Nilüfer yatırımları için de 201 milyon TL bütçe öngördüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, 120 kilometreden fazla sahil şeridi ve 105 kilometreyi bulan göl kıyısıyla, Uludağ’ı-kaplıcasıyla bize atalarımızdan bir emanettir. Bu şehri gelecek nesillere taşırken, yerine getirmek zorunda olduğumuz yükümlülükler var. Gecikmiş de olsa bunları tamamlıyoruz. Keşke bu yatırımlar yıllar öncesinden yapılmış olsaydı. Göreceksiniz, atıksu arıtma tesisleriyle birlikte pırıl pırıl bir Gemlik, Bursa ile karşılaşacağız. Kumsaz, Kurşunlu ve Gençali daha yaşanabilir yerler olacaktır. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise konuşmasında, Gemlik Körfezi’nin kirlenmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bugün Karsak Deresi’ne bırakılan atık sular sebebiyle denizin girilemeyecek seviyeye geldiğini, adeta yaşanmaz bir hal aldığını vurgulayan Işık, yapılan yatırımın bu anlamda önemine değindi. Işık, “Temiz bir Gemlik Körfezi adına atılan bu adımı çok önemsiyorum. İlerleyen yıllarda bunu çok daha iyi anlayacağız” ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisleri’nin çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, binlerce kilometrelik hattın sırf atık suların temizlenmesi için döşendiğini kaydetti. Kocadere’nin taşmasıyla oluşan taşkınların yapılan yatırımla birlikte artık görülmeyeceği müjdesini veren Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, Gençali Muhtarı Mürüvvet Gülay da bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları kurdele keserek tesisi hizmete aldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, açılışın ardından tesisi gezdi.