Germiyan’da mahkemenin kararına rağmen taş ocağı ısrarı

İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde, mahkeme kararlarına ve tepkilere rağmen taş ocakları ısrarı sürerken, iki taş ocağı hakkında bir kez daha "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde, mahkeme kararlarına ve tepkilere rağmen taş ocakları ısrarı sürerken, iki taş ocağı hakkında bir kez daha "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Germiyan Mahallesi’ndeki taş ocaklarının zeytin ağaçlarına, mera alanlarına zarar verdiği mahkeme kararlarıyla da belirlenirken, bölgede ocak açmak isteyenlerin ısrarı devam ediyor. Mahkeme tarafından üç defa "ÇED gerekli değildir" kararının iptal edildiği ve Danıştay tarafından onaylandığı halde, dördüncü defa "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesi ve Asfalt Plent Tesisi hakkında da "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesi Germiyanlılar’ın ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise ilanları resmi sitesinde yayımladı. 4 Ekim tarihinde ise İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda, Germiyan Mahallesi’nde Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesis projesinin değerlendirildiği ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı açıklandı.

Yine müdürlüğün 5 Ekim’deki resmi internet sitesindeki duyurusunda, Germiyan Mahallesi’ndeki Asfalt Plent Tesisi hakkında da "ÇED gerekli değildir" kararı verildiği açıklandı.