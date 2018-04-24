Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için seferber oldular

Gümüşhane şehir merkezinden geçen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olan Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.Vatandaşların ihbarı üzerine Devlet Hastanesi karşısındaki...

Gümüşhane şehir merkezinden geçen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olan Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Devlet Hastanesi karşısındaki alanda Harşit Çayı içinde bir çoban köpeğinin bulunduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bir itfaiye görevlisi çaydan karşıya geçerek duvar üzerindeki köpeği kurtarmaya çalışırken, bunda başarılı olamayınca ikinci itfaiye görevlisi arkadaşına yardıma giderek köpeği bulunduğu yerden alıp kucağına alarak kıyıya çıkarmayı başardılar. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kıyıya çıkan köpek kısa bir şaşkınlığın ardından gözden kayboldu.