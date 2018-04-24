Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:18

Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için seferber oldular

Gümüşhane şehir merkezinden geçen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olan Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.Vatandaşların ihbarı üzerine Devlet Hastanesi karşısındaki...

Harşit Çayı'ndaki köpeği kurtarmak için seferber oldular
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gümüşhane şehir merkezinden geçen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olan Harşit Çayı’ndaki köpeği kurtarmak için Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Devlet Hastanesi karşısındaki alanda Harşit Çayı içinde bir çoban köpeğinin bulunduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Bir itfaiye görevlisi çaydan karşıya geçerek duvar üzerindeki köpeği kurtarmaya çalışırken, bunda başarılı olamayınca ikinci itfaiye görevlisi arkadaşına yardıma giderek köpeği bulunduğu yerden alıp kucağına alarak kıyıya çıkarmayı başardılar. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kıyıya çıkan köpek kısa bir şaşkınlığın ardından gözden kayboldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku