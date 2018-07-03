Çevre:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:02

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde bir güvercin, apartman havalandırmasında...

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
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Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde bir güvercin, apartman havalandırmasında mahsur kaldı. Sesi duyan apartman sakinleri güvercini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrası bulunduğu yerden çıkarılan güvercinin 2 gündür havalandırma boşluğunda kaldığı öğrenildi.

Güvercinin sağlık kontrolünün ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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