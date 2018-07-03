Havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde bir güvercin, apartman havalandırmasında mahsur kaldı. Sesi duyan apartman sakinleri güvercini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrası bulunduğu yerden çıkarılan güvercinin 2 gündür havalandırma boşluğunda kaldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Sitesi’nde bir güvercin, apartman havalandırmasında...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.