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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:56

Hayvan dostu belediyecilik

Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini Trabzon’a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, doğada yardıma muhtaç olan tüm canlıların da imdadına yetişiyor.Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Salıpazarı’nın...

Hayvan dostu belediyecilik
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Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini Trabzon’a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, doğada yardıma muhtaç olan tüm canlıların da imdadına yetişiyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Salıpazarı’nın altındaki derede sakat halde görülen kedinin idmanına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akçaabat Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine olay yerine intikal ederek belden aşağı sakat olan kediyi dereden kurtardı. Olay yerinde süt verilen kendi Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.
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