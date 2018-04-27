Çevre:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:07

İnci kefalini kurtarmak için inanılmaz mücadele

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balıkları, üreme amaçlı yaptığı göç sırasında girdiği sulama kanalında son anda kurtarıldı.

İnci kefalini kurtarmak için inanılmaz mücadele
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Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balıkları, üreme amaçlı yaptığı göç sırasında girdiği sulama kanalında son anda kurtarıldı.

Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına girmesi, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başta olmak üzere jandarma ve Edremit Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Sulama kanallarındaki tatlı sulara doğru yönelen ve bölgedeki çiftçilerin tarım arazilerini sulama maksadıyla kanalları kapatmaları sebebiyle susuz kalan balıkları kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde büyük fedakarlık örneği sergiledi.

Jandarma ekipleri, Edremit Belediyesi ile Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin desteği ve kepçe yardımıyla yeni bir kanal açılarak balıkların tekrar Van Gölü’ne yönelmeleri sağlandı. Sulama kanalında bazı balıklar da kovalarla Van Gölü’ne taşınırken, aynı durumun bir daha yaşanmaması için de kanal boyunca araya ızgaralar konularak balık girişleri engellendi.

Verilen büyük mücadele sonucu balıkların telef olması engellenirken, benzer durumların yaşanmaması için de önlemler alındı.
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